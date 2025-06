Hohe Sachschäden: Unbekannte sind nachts in mehrere Häuser in der Altmärkischen Wische und darüber hinaus eingebrochen. Zwei Dörfer traf es besonders.

Einbruchsserie in der Wische - Täter knackten Fenster und Türen auf

Einbruchserie in der Wische: Der oder die Täter verschafften sich den Zugang zu den Gebäuden unter anderem über Keller.

Wische. - Aufregung in der Region Wische: Wie das Polizeirevier Stendal auf Volksstimme-Nachfrage informiert, gab es in kurzer Zeit gleich mehrere Einbrüche in der Gemeinde Altmärkische Wische und Umgebung.