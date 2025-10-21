Abfall brennt Fahrer von Müllauto in Stendal sauer: „Brand hätte vermieden werden können“
Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt und Umweltamt müssen am Dienstag, 21. Oktober, an der Daimlerstraße in Stendal tätig werden. Warum das nötig war.
21.10.2025, 15:34
Stendal - Da aus dem Laderaum eines ihrer Müllautos Rauch aufstieg, haben die Mitarbeiter des Abfallunternehmens Con-Trans die Feuerwehr gerufen. Diese rückte am Dienstag kurz vor 14 Uhr in die Daimlerstraße in Stendal aus. Warum der Einsatz hätte vermieden werden können.