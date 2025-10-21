weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Stendal
    4. >

  4. Abfall brennt: Fahrer von Müllauto in Stendal sauer: „Brand hätte vermieden werden können“

Abfall brennt Fahrer von Müllauto in Stendal sauer: „Brand hätte vermieden werden können“

Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt und Umweltamt müssen am Dienstag, 21. Oktober, an der Daimlerstraße in Stendal tätig werden. Warum das nötig war.

Von Anna Lisa Oehlmann 21.10.2025, 15:34
Feuerwehrleute löschen am Dienstag, 21. Oktober, Müll aus einem Abfall-Fahrzeug an der Daimlerstraße in Stendal.
Feuerwehrleute löschen am Dienstag, 21. Oktober, Müll aus einem Abfall-Fahrzeug an der Daimlerstraße in Stendal. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Da aus dem Laderaum eines ihrer Müllautos Rauch aufstieg, haben die Mitarbeiter des Abfallunternehmens Con-Trans die Feuerwehr gerufen. Diese rückte am Dienstag kurz vor 14 Uhr in die Daimlerstraße in Stendal aus. Warum der Einsatz hätte vermieden werden können.