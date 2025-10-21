Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt und Umweltamt müssen am Dienstag, 21. Oktober, an der Daimlerstraße in Stendal tätig werden. Warum das nötig war.

Fahrer von Müllauto in Stendal sauer: „Brand hätte vermieden werden können“

Feuerwehrleute löschen am Dienstag, 21. Oktober, Müll aus einem Abfall-Fahrzeug an der Daimlerstraße in Stendal.

Stendal - Da aus dem Laderaum eines ihrer Müllautos Rauch aufstieg, haben die Mitarbeiter des Abfallunternehmens Con-Trans die Feuerwehr gerufen. Diese rückte am Dienstag kurz vor 14 Uhr in die Daimlerstraße in Stendal aus. Warum der Einsatz hätte vermieden werden können.