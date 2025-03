Keller voller Qualm Feuerwehreinsatz: Stendaler Wohnhaus voller Rauch, aber kein Feuer?

Feuerwehreinsatz am Mittwoch, 12. März, in der Otto-Lilienthal-Straße in Stendal: Die Keller sind voller Rauch, aber gebrannt hat es dort nicht. Wie das zusammenpasst.