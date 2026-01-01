Die Feuerwehren im Landkreis Stendal mussten in der Silvesternacht von 2025 auf 2026 zu mehreren Einsätzen ausrücken. Den größten Brand hat es wohl in der Nähe von Bismark gegeben.

Bismark. - Den größten Brand in der Silvesternacht hat es im Landkreis Stendal wohl in Poritz bei Bismark gegeben. Die Feuerwehren wurden kurz nach 21 Uhr alarmiert. In der Dorfstraße ist eine Lagerhalle für Heu- und Strohballen in Brand geraten.