Gasflaschen explodieren Mit Video: Feuerwehr bekämpft Großbrand an Stendaler Baumarkt

Die Feuerwehr bekämpft in der Nacht zu Sonntag, 23. März, einen Großbrand am Toom Baumarkt in Stendal. Explosionen sind in der Stadt zu hören. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.