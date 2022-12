Hohengöhrener kommt nahe Klietz von der Bundesstraße ab

Auf der Bundesstraße B107 zwischen Havelberg und Schönhausen kam am frühen Donnerstag ein Skodafahrer auf Höhe Neuermark-Lübars von der Fahrbahn ab und musste ins Krankenhaus gefahren werden.

Neuermark-Lübars /Hohengöhren - Wegen eines medizinischen Notfalles verlor am Donnerstag gegen 6.45 Uhr ein Mann aus Hohengöhren, der mit seinem Sohn in Richtung Klietz fuhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Weil angenommen wurde, dass der Fahrer eingeklemmt ist, wurden neben dem Rettungsdienst auch die umliegenden Feuerwehren alarmiert – neben der Klietzer auch jene in Sandau, welche für dieses Gebiet gar nicht zuständig ist.