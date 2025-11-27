Die Polizei in Stendal ist am Donnerstag, 27. November, zu einem Auffahrunfall gerufen worden, in den ein Linienbus verwickelt war.

Ein Bus ist in der Bismarckstraße in Stendal am Donnerstag, 27. November, einem Audi aufgefahren.

Stendal - Ein Unfall hat in Stendal am Donnerstag, 27. November, für Verkehrschaos gesorgt. Autofahrer mussten Geduld mitbringen.

Ein Linienbus ist gegen 15.30 Uhr in der Bismarckstraße vor der Ampelkreuzung zum Alten Dorf einem Audi aufgefahren. Zwei Personen wurden leicht verletzt, informiert die Polizei. An den Fahrzeugen ist augenscheinlich nur leichter Sachschaden entstanden.