Verkehrschaos in der Innenstadt Linienbus sorgt für Auffahrunfall mitten in Stendal
Die Polizei in Stendal ist am Donnerstag, 27. November, zu einem Auffahrunfall gerufen worden, in den ein Linienbus verwickelt war.
27.11.2025, 16:20
Stendal - Ein Unfall hat in Stendal am Donnerstag, 27. November, für Verkehrschaos gesorgt. Autofahrer mussten Geduld mitbringen.
Ein Linienbus ist gegen 15.30 Uhr in der Bismarckstraße vor der Ampelkreuzung zum Alten Dorf einem Audi aufgefahren. Zwei Personen wurden leicht verletzt, informiert die Polizei. An den Fahrzeugen ist augenscheinlich nur leichter Sachschaden entstanden.