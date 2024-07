Ein Lkw ist am Montagabend in Häsewig von der Straße abgekommen. Eine Scheune wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Häsewig/IGU. - Ein Lkw ist am Montagabend gegen 19 Uhr in Häsewig in eine Scheune gekracht. Das Fahrzeug war auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Goldbeck unterwegs. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Warum der Lkw von der Fahrbahn abgekommen ist, ist noch unklar. Nach dem Verkehrsunfall war die nach Goldbeck und in anderer Richtung zur B 189 führende Straße über mehrere Stunden gesperrt. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren vor Ort im Einsatz.