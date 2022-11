Polizei findet tote Person bei Bahngleisen in Stendal

Die Polizei Stendal hat eine tote Person in der Hansestadt gefunden.

Stendal - Die Polizei Stendal hat am Donnerstag, 17. November, eine tote Person bei den Bahngleisen hinter dem Gewerbegebiet an der Gneisenaustraße in Stendal gefunden.

Um wen es sich dabei handeln könnte, möchte die Polizei auf Volksstimme-Nachfrage nicht mutmaßen, auch in Hinsicht auf die Hinterbliebenen der Person. Zur Feststellung der Identität wurde der Leichnam der Gerichtsmedizin übergeben.