Diebe haben am Gustal-Nachtigal-Denkmal in Stendal zugeschlagen. Wie die Polizei informiert, wurde die Büste vom Sockel entfernt.

Stendal. - Die Nachtigal-Büste in Stendal ist gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs bereits am Sonnabendnachmittag bemerkt, dass die Büste von ihrem Sockel am Nachtigalplatz verschwunden ist.