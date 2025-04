Die Polizei ist mit mehreren Mannschaftswagen am Samstag, 12. April, in Stendal ausgerückt. Ein 23-Jähriger hat andere Personen mit einer Waffe bedroht und sie sogar abgefeuert.

Stendal. - Die Polizei ist am Sonnabend gegen 18.30 Uhr mit mehreren Mannschaftswagen in die Carl-Hagenbeck-Straße in Stendal ausgerückt. Wie das Revier auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt, hat ein 23-jähriger Mann in Nähe des Stadtsees eine Waffe abgefeuert.