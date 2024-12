Auf der B189 bei Stendal ist es am 27. Dezember 2024 zu einem Unfall gekommen. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Unfall mit Sperrung an der B189 bei Stendal

A14-Abfahrt: Stau an Lüderitzer Kreuzung

Stendal - An der Lüderitzer Kreuzung an der B189 bei Stendal ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße wurde von der Polizei gesperrt.

Laut ersten Angaben aus dem Polizeirevier in Stendal sind bei dem Unfall zwei Pkw zusammengestoßen. Vermutlich ist ein Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden leicht verletzt. Genaue Angaben zur Anzahl der verletzten Personen konnten noch nicht getätigt werden.

Die Fahrzeuge werden von der Unfallstelle geborgen. Aufgrund der Sperrung staut es sich an der Stelle. Die Verkehrseinschränkungen werden laut Polizei noch bis zum Mittag andauern.