Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal sind am Montag, 29. Dezember, in die Straße Kuhlenschlag ausgerückt. Der Rettungsdienst bringt eine verletzte Person ins Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal löschen am Montag, 29. Dezember, einen Brand in einem Wohnhaus in der Straße Kuhlenschlag in Stendal.

Stendal - Eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Stendal haben Anwohner der Kreisleitstelle Altmark am Montag, 29. Dezember, gemeldet. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eilten gegen 11.15 Uhr zur Straße Kuhlenschlag.