Bei einem Verkehrsunfall in Magdeburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie kippte mit ihrem Transporter auf die Seite. Die Feuerwehr kam zum Einsatz.

Magdeburg - In den frühen Abendstunden des 26. Dezember 2025 kam es in Magdeburg im Einmündungsbereich der Jakobstraße/Peterstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 59-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Kleintransporter aus der Peterstraße in den Einmündungsbereich und übersah eine vorfahrtberechtigte 82-jährige Pkw-Fahrerin, teilte die Polizei mit.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge der Kleintransporter auf die Seite stürzte. Die Feuerwehr musste die 59-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien. Beide Fahrzeugführerinnen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht und stationär aufgenommen.