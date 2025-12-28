Feuerwehr schneidet Fahrerin aus Wrack Transporter kippt mitten in Magdeburg auf die Seite
Bei einem Verkehrsunfall in Magdeburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie kippte mit ihrem Transporter auf die Seite. Die Feuerwehr kam zum Einsatz.
Magdeburg - In den frühen Abendstunden des 26. Dezember 2025 kam es in Magdeburg im Einmündungsbereich der Jakobstraße/Peterstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 59-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Kleintransporter aus der Peterstraße in den Einmündungsbereich und übersah eine vorfahrtberechtigte 82-jährige Pkw-Fahrerin, teilte die Polizei mit.
Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge der Kleintransporter auf die Seite stürzte. Die Feuerwehr musste die 59-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien. Beide Fahrzeugführerinnen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht und stationär aufgenommen.