10.000 Euro Schaden: Verheerendes Feuer zerstört Rasthütte in Harzgerode

Am Samstag kam es zu einem Brand in Harzgerode. Eine Rasthütte aus Holz musste von Einsatzkräften gelöscht werden. Der Schaden immens.

Harzgerode (vs) - Bei einem Brand am Samstag, den 26. Februar 2022 gegen 18.54 Uhr wurde in Harzgerode An der Lampe eine Rasthütte aus Holz vollkommen zerstört. Beim Eintreffen der Kameraden der Feuerwehr stand das Objekt bereits im Vollbrand. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet, den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Brandbekämpfung kamen 11 Kameraden der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen zum Einsatz. An der Rasthütte entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.