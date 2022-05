Bergwacht: Hubschrauber muss Mountainbiker im Nationalpark Harz retten

Ein Mountainbiker zieht sich bei einem Sturz im Harz schwerste Verletzungen zu. Eine Menschenmenge an der Unglücksstelle zwischen Schierke und Oderbrück verhindert zunächst die Landung eines Rettungshubschraubers.

Der Harz ist ein beliebtes Ziel für Mountainbiker - gerade an Himmelfahrt.

Schierke - Schwerste Verletzungen am Kopf und im Brustbereich hat sich am Himmelfahrtstag (26. Mai) ein Radfahrer im Nationalpark Harz zugezogen. Der Mountainbiker sei gegen Donnerstagnachmittag am Dreieckigen Pfahl zwischen Schierke und Oderbrück gestürzt, berichtet Wernigerodes Bergwacht-Chef Bernd Wagner.