Bus prallt gegen Felswand im Harz, Unfallverursacher auf der Flucht

Silberhütte - vs

Die Polizei sucht nach zwei Kleintransportern, wegen deren Überholmanövers ein Bus auf der Landesstraße 234 erhebliche Schäden davontrug. Ein 70-Jähriger aus Quedlinburg habe laut eines Sprechers des Harzreviers am Freitag (6. August) gegen 18.10 Uhr am Steuer des Busses gesessen, als dieser von Silberhütte in Richtung Alexisbad unterwegs war.

Ihm entgegen kamen zwei Kleintransporter, die sich gegenseitig überholten. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der Busfahrersein Gefährt nach rechts in eine Steinwand gelenkt. Der Schaden am Bus wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die beiden Transporter fuhren weiter, ohne anzuhalten.

Die Polizei bittet um Hiweise unter Telefon (0 39 41) 67 42 93.