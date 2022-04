Erneut brennt Kleidercontainer in Harz-Stadt Blankenburg

Wieder geht ein Container in Blankenburg in Flammen auf. Es ist bereits der dritte im Dezember. Die Polizei geht von Brandstiftern aus.

Blankenburg - Die Polizei ermittelt nach dem Brand eines Altkleider-Containers in Blankenburg wegen „Sachbeschädigung durch Feuer“. Der Behälter am Heidelberg sei am Mittwoch (29. Dezember) gegen 16.20 Uhr in Flammen aufgegangen, wie eine Sprecherin des Harzreviers auf Volksstimme-Anfrage berichtet.