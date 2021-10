Illegal auf Rädern: 18-Jähriger E-Scooter Fahrer ohne Kennzeichen unterwegs 

Am Samstag, den 16. Oktober 2021, fiel den Beamten im Gewerbegebiet Dornbergsweg in Wernigerode ein 18-jähriger E-Scooter Fahrer auf.

Wernigerode (vs) - Am Samstag, den 16. Oktober 2021, fiel den Beamten im Gewerbegebiet Dornbergsweg in Wernigerode ein 18-jähriger E-Scooter Fahrer auf, an dessen Fahrzeug sich kein Versicherungskennzeichen befand.

Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass für den E-Scooter der erforderliche Pflichtversicherungsschutz fehlte. Die Beamten leiteten gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.