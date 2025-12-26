Im Oberharz ereignete sich am Abend des 25. Dezembers ein Verkehrsunfall. Die Polizei stellte während der Unfallaufnahme beim Fahrer zwei strafrechtlich relevante Dinge fest.

Drei Annen Hohne/Schierke/VS. - Zwischen Drei Annen Hohen und Schierke ist am Abend des 25. Dezember 2025 ein Autofahrer von der Landstraße abgekommen. Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, lief die Unfallmeldung um 20.39 Uhr auf.

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 25-Jähriger auf der Landstraße 100 nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenlaterne sowie einen Zaun geprallt.

Fahrer hatte seinen Führerschein aus Nicht-EU-Staat nicht umschreiben lassen

Der im Rahmen der Unfallaufnahme vorgenommene Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Zudem war der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Er besitzt laut Polizei einen Führerschein eines Nicht-EU-Landes, halte sich aber schon länger als sechs Monate in Deutschland auf. Deshalb hätte er den Führerschein umschreiben lassen müssen.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein, ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Führerschein ein.

Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 800 Euro.