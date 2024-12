Ein ungewöhnlicher Unfall hat an Heiligabend Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte im Landkreis Goslar in Atem gehalten. Eine Frau war mit ihrem Auto im Harz-Fluss Innerste gelandet.

Unfall am Harzrand: Auto durchbricht Absperrung und wird in Fluss mitgebtrieben

Kunigunde/vs. - An einem Wehr im Harz-Fluss Innerste ist ein abenteuerlicher Unfall einer jungen Frau geendet. Die 22-Jährige war nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen, 24. Dezember, kurz vor 5.30 Uhr im Landkreis Goslar mit ihrem Auto unterwegs.

Die Langelsheimerin fuhr demnach auf der Landesstraße 515 vom Dorf Bredelem in Richtung der Siedlung Kunigunde, die zur Gemeinde Liebenburg gehört. In einer Rechtskurve geriet ihr Wagen ins Schleudern und driftete nach rechts von der Fahrbahn. Der Pkw durchfuhr eine Absperrung und landete in der Innerste.

Das Fahrzeug trieb mit geschlossenen Fenstern an der Oberfläche - etwa 70 Meter weit flussabwärts unter einer Straßenbrücke hindurch, wie es aus der Polizeidirektion Goslar heißt. Eine Wehr stoppte das schwimmende Auto schließlich.

Die Frau am Steuer konnte sich selbst befreien und ans Ufer schwimmen. Ein Ersthelfer informierte Rettungskräfte. Diese versorgten gemeinsam mit der Polizei die unterkühlte 22-Jährige.

Um die Bergung ihres Wagen kümmerte sich ein Abschleppunternehmen aus der Region mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr. Die Polizei schätzt den Sachschaden beträgt auf rund 11.000 Euro.