Eine 58-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag auf der L240 zwischen Warnstedt und Westerhausen tödlich verunglückt. Ihr Fahrzeug hatte sich mehrfach überschlagen. Ihr Hund musste aufgrund seiner Verletzungen eingeschläfert werden.

Westerhausen. - Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 240 zwischen Warnstedt und Westerhausen. Dort war gegen 15.38 Uhr eine 58-jährige Frau am Steuer eines VW Caddy aus Warnstedt kommend in Richtung Westerhausen unterwegs.

Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei informierte, kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem angrenzenden Acker auf dem Dach liegen.

Frau verstarb an Unfallstelle bei Westerhausen

Die Fahrerin wurde von den herbeigeeilten Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen. Sie hatte sich jedoch bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Auch ihr Hund, der sich im Fahrzeug befand, trug derart schwere Verletzungen davon, dass er eingeschläfert werden musste.

Die Einsatzleitstelle alarmierte die Feuerwehren aus Warnstedt, Westerhausen, Weddersleben, Thale und Timmenrode, die mit etwa 40 Aktiven zum Unfallort eilten. Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Für Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war die Straße für etwa drei Stunden gesperrt, teilt die Polizeisprecherin weiter mit.