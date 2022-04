Unfall in Blankenburg: Unter Drogen am Steuer eines geklauten Autos

Die Polizei stoppte in Blankenburg zwei Männer am Steuer eines gestohlenen Autos.

Blankenburg (vs) - Mit mehreren Strafverfahren endete die Fahrt zweier Männer am frühen Sonntagmorgen in Blankenburg. Wie ein Sprecher des Harzer Reviers informierte, ignorierten die beiden Insassen in der Halberstädter Straße die Haltesignale der Beamten und flüchteten mit dem Pkw. Im Bereich der Langen Straße war die Flucht jedoch beendet, nachdem das Auto mit einem Verkehrszeichen, einem Betonblumenkübel und einem Brunnen kollidiert war. Die Fahrzeuginsassen versuchten anschließend zu Fuß zu flüchten, konnten aber gestellt werden.