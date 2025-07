Anwohner irritiert skurrile Konstruktion Absturzgefahr: Holzbrücke in Magdeburg bekommt Stahlgeländer übergestülpt

Einer Holzbrücke in Magdeburg an der Schrote wurde ein Stahlgeländer verpasst, das für irritierte Blicke sorgt. Warum das nach Jahrzehnten plötzlich notwendig wurde und was es kostete.