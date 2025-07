Zwei neue Speiselokale bereichern das gastronomische Angebot der Hansestadt: das vietnamesische Lyly’s am Südbockhorn und das indische Namastey am Nordbockhorn.

Salzwedel. - Von wegen, die Hansestadt litte unter „Verdönerung“: Nun erweitert sich das Angebot an südostasiatischer Küche in Salzwedel. Dort, wo die Straße Nordbockhorn auf das Südbockhorn trifft, eröffnet am 2. Juli das Lyly’s. Das vietnamesische Ehepaar Li Nguyen und Tim Viet Duc Nguyen, das bis vor fünf Monaten in Harburg lebte, will versuchen, sich dort eine Existenz aufzubauen.