Im Oberharz-Ort Hasselfelde musste in der Nacht zum 27. Dezember die Feuerwehr ausrücken und einen brennenden Wohnwagen löschen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung des Falls.

Hasselfelde/VS. - Feueralarm in der Nacht zum 27. Dezember in Hasselfelde. In dem Oberharz-Ort steht ein Wohnwagen lichterloh in Flammen.

Wie das Polizeirevier Harz am Samstagvormittag mitteilte, stand ein Wohnwagen, der am Ortsausgang in Richtung Trautenstein abgestellt war, in Flammen – aus bislang ungeklärter Ursache. Ein Reviersprecher sagte, dass eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden könne.

Harzer Polizei bitten um sachdienliche Hinweise

Ein weiterer, direkt neben dem brennenden Wohnwagen stehender Wohnwagen wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und eine Brandursachenermittlung eingeleitet. Unter dem Link des elektronischen Polizeireviers https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/e-revier/hin-weis-geben bitten die ermittelnden Beamten um sachdienliche Hinweise zum Brand.

Die können auch telefonisch im Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 gegeben werden.