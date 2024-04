Bei der polizeilichen Lkw-Großkontrolle wurden am Mittwoch, 17. April, im Harzkreis zahlreiche Verstöße festgestellt. Zwei Brummifahrer durften nicht weiterfahren. Foto: Polizei

Harzkreis/DL. - 21 kontrollierte Laster und zehn festgestellte Verstöße: Das ist die Bilanz einer Schwerpunktkontrolle des Güterverkehrs durch Beamte des Polizeireviers Harz am Mittwoch. Bei zwei Brummifahrern waren die Verstöße derart gravierend, dass ihnen an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt worden sei, so eine Polizeisprecherin.