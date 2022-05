Zwei Katalysatorendiebe stehen vor dem Amtsgericht Wernigerode

In der Nacht zum Montag wurden zwei Bulgaren in Blankenburg beim Diebstahl eines Kats auf frischer Tat festgenommen – nun erging Haftbefehl gegen die beiden Männer.

Blankenburg/Harzkreis - Die beiden Männer, die in der Nacht zum Dienstag (25. Januar) in Blankenburg beim Diebstahl von Katalysatoren gestellt worden sind, wurden am Mittwoch seitens der Staatsanwaltschaft in Halberstadt Haftbefehle beantragt. Nach stundenlangem Verhandeln verkündete die zuständige Haftrichterin ihre Entscheidungen gegen die 28 und 29 Jahre alten Männer.