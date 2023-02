Bei einem Verkehrsunfall am 8. Februar auf dem A-14-Teilstück bei Colbitz ist ein 69-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Colbitz - tj

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 14 bei Colbitz ist ein 69-jähriger Autofahrer am Mittwoch, 8. Februar, schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte, war der Mann gegen 14.15 Uhr in Richtung Stendal unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrere Mal und kam im Böschungsbereich zum Stehen. Im Anschluss fing das Fahrzeug Feuer und brannte trotz des Einsatzes der Feuerwehr komplett aus. Der Unfallfahrer war vor Ort nicht ansprechbar und wurde schwer verletzt in ein Klinikum nach Magdeburg gebracht.

Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Stendal insgesamt drei Stunden gesperrt werden.