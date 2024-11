Brand führt zu Großeinsatz in Niederndodeleben

60 Kameraden waren mit 13 Einsatzfahrzeugen bei einem Garagenbrand in Niederndodeleben im Einsatz.

Niederndodeleben - Die Kameraden mehrerer Ortswehren der Hohen Börde mussten am Montag zu einem Großeinsatz nach Niederndodeleben ausrücken. In einem Garagenkomplex auf einem privaten Wohngrundstück gegenüber dem Discounter NP in der Hohendodeleber Straße war um kurz vor 13 Uhr ein Brand ausgebrochen.