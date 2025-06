In der Niederen Börde nördloich von Magdeburg stehen 30 Hektar eines Weizenfeldes in Flammen. Das Inferno droht auf Privatgrundstücke in Bleiche überzugreifen.

Bleiche - Es ist brütend heiß an diesem Sonntag in der Niederen Börde. Die Thermometer zeigen Temperaturen von um die 30 Grad Celsius an. Es ist so warm, dass die Landschaft regelrecht zu flimmern scheint. Auf der Landesstraße 44 bemerken Autofahrer gegen 12.20 Uhr auf einen Weizenfeld östlich der Fahrbahn zwischen Groß Ammensleben und dem Samsweger Ortsteil Bleiche ein Feuer. Einer wählt die 112 und erreicht die Leitstelle des Landkreises Börde in Haldensleben. Wie es weitergeht...