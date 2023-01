Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag in Zielitz ist eine 59-jährige Autofahrerin verletzt worden. Auslöser des Unfall soll ein riskantes Überholmanöver gewesen sein.

Zielitz - Ein riskantes Überholmanöver hat am Nachmittag des 17. Januars in Zielitz im Landkreis Börde zu einem Unfall geführt. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Börde in Haldensleben am Mittwoch mitteilte, wollte ein 65-jährige Opel-Fahrerin kurz vor 16 Uhr an der Kreuzung L44/Bahnhofstraße nach links abbiegen.

Dies bemerkte eine 59-jährige Skoda-Fahrerin nicht und wollte den Opel im Kreuzungsbereich links überholen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Ein weiteres Fahrzeug kam ihr entgegen, so dass sie versuchte auszuweichen und dabei nach links von der Straße abkam und knapp neben einem Baum zum Stehen kam.

Durch den Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.