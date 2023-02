Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls in Zerbst.

Zerbst (vs) - Von einem Firmengelände in der Coswiger Straße wurde laut Polizeibericht vom 25. Februar ein Renault Clio gestohlen. Es ist nicht das erste Fahrzeug, das seit Jahresbeginn in dem Zerbster Gewerbegebiet vderschwand.

Laut Pressemitteilung ereignete sich die aktuelle Tat im Zeitraum vom 28. Januar bis 23. Februar 2023. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 8.500 Euro angegeben. Die Ermittlungen laufen.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Mitte Januar - zwischen dem 13. und 17. - wurden bereits zwei Pkw der Marke Ford vom Gelände eines Autohauses gestohlen. Beide Autos im Gesamtwert von 40.000 Euro waren nicht zugelassen.

Einen Wert von rund 50.000 Euro hatte der Renault-Kleintransporter, der ebenfalls vom frei zugänglichen Außengelände eines Autohauses in der Coswiger Straße entwendet wurde. Diese Tat muss sich zwischen dem 9. und 15. Februar ereignet haben.