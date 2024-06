Es brennt an jeder Ecke: Zerbster im Dauer-Einsatz

Zerbst - Ihre Ausbildung am Freitagabend hatten sie gerade abgeschlossen, als die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Zerbst unverhofft zu einem Ernstfall gerufen wurden. Um 21.05 Uhr erfolgte die Alarmierung zu einem Kleinbrand.

Auf dem Spielplatz im Wegeberg war ein Abfallbehälter aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Eltern berichteten von einer plötzlichen Stichflamme, wie Ortswehrleiter Steffen Schneider schilderte. Sie hatten auch bereits einen Eimer Wasser auf den Müllkorb gekippt, die Kameraden nahmen noch eine Restablöschung vor.

Riesiger Holzhaufen beschäftigt Zerbster Ortsfeuerwehr wiederholt

In der Nacht zum Sonnabend dann schrillten die Pieper wieder los, und zwar um 1.33 Uhr. Gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Jütrichau wurden die Zerbster zu einem möglichen Gebäudebrand in die Rennstraße gerufen. Bei ihrer Ankunft stellte sich jedoch heraus, dass hier nichts brannte, wie Schneider erzählte. Vielmehr war in einer komplett leerstehenden Wohnung einer der dort angebrachten Rauchmelder losgegangen – weshalb auch immer.

Für die Zerbster war es bereits der 82. Einsatz in diesem Jahr, und der siebte innerhalb kurzer Zeit. So mussten sie allein innerhalb von zwei Tagen oberhalb der Dobritzer Straße viermal zu einem brennenden Haufen von illegal abgelagerten Gartenabfällen ausrücken. Geschreddertes Holz und Geäst geriet dort immer wieder in Brand.

Um auch die letzten Glutnester beseitigen zu können, wurde der Haufen schließlich mit Unterstützung durch einen Radlader des städtischen Bauhofs komplett aus der Mulde herausgenommen, in der er sich befand, auseinandergezogen und die dabei noch entdeckten heißen Stellen abgelöscht.