Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Mittwoch nach Pulspforde bei Zerbst aus.

Pulspforde - Die Dorfstraße in Pulspforde musste am Mittwoch vorübergehend gesperrt werden. Kurzzeitig staute sich der Verkehr auf der von Zerbst weiter bis Garitz führenden L 121 in beide Richtungen. Grund war ein Unfall, der sich gegen 12.45 Uhr aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn ereignete.