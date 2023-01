Mini rast bei Köthen über die Bundesstraße

Äußerst eilig hatte es wohl der Mini-Fahrer, den die Polizei in der Nähe von Köthen erwischte.

Zerbst (vs) - Die Größe eines Autos offenbart nicht sofort, wie viel PS unter der Motorhaube stecken. Das bewies ein Mini-Fahrer, den die Polizei am 19. Januar in der Nähe von Köthen erwischte.

Laut Pressemitteilung der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau fiel der Pkw gegen 20 Uhr auf der B 185/B 6n Beamten im Rahmen einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachung auf. Grund: Er war augenscheinlich viel zu schnell unterwegs.

Eine Messung durch Nachfahren ergab demnach, dass der Mini bei erlaubten 100 km/h mit beachtlichen 192 km/h über die Bundesstraßen raste. Gegen den 49-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Laut Bußgeldkatalog drohen dem Mann zwei Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot.