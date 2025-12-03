Nach einem Unfall in Nedlitz brachte ein Rettungswagen den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus.

Nedlitz (vs) - Mit Blaulicht und Sirene eilte ein Rettungswagen am Dienstagnachmittag nach Nedlitz. Grund: ein Unfall mit nur einer beteiligten Person, die jedoch schwer verletzt wurde.

Laut Polizeibericht befuhr ein 71-Jähriger gegen 14.51 Uhr mit seinem BMW die Lindenallee in Richtung Deetz, als er plötzlich auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Daraufhin kippte das Auto und kam auf der rechten Fahrzeugseite auf der Straße zum Liegen.

Lesen Sie auch:Tödlich verletzt! Mann wird in Zerbst von Zug erfasst

Der Mann wurde im BMW eingeklemmt, aus dem ihn Ersthelfer herausholten. Aufgrund seiner schweren Verletzungen brachte ein Rettungswagen den 71-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.