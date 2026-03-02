Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Jütrichau geriet ein BMW-Fahrer nicht nur wegen mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit ins Visier der Polizei.

Jütrichau (vs). - Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt raste ein BMW-Fahrer durch Jütrichau - und das sollte nicht sein einziges Problem sein. Sein Auto jedenfalls musste er erst einmal stehen lassen.

Laut Pressemitteilung des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld führten Beamte des Revierkommissariats Zerbst am 1. März von 15 bis 16 Uhr in der Zerbster Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In dem innerörtlichen Abschnitt der B 184 überschritten demnach fünf Kraftfahrer die zulässigen 50 Stundenkilometer.

Drogenschnelltest fällt positiv aus

Absoluter Spitzenreiter war der Fahrer eines BMW, dessen Tacho beachtliche 105 km/h anzeigte. Das war jedoch nicht der einzige Grund, weshalb der 59-Jährige gezielter in den Fokus des Streifenbesatzung geriet. Von „körperlichen Auffälligkeiten“ ist im Polizeibericht die Rede. Zudem schwankte die Stimmung des BMW-Fahrers innerhalb kurzer Zeit extrem, wie es heißt.

Ein Drogenschnelltest sollte Gewissheit bringen. Jener reagierte positiv. Die Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Seine Auto musste der 59-Jährige vorerst stehen lassen.