Großeinsatz der Feuerwehr Schornstein brennt in Lindau: Großeinsatz für fünf Ortswehren
Flammen und Funken schlagen am Abend des 14. Januar aus einem Schornstein in der Lindauer Leopoldstraße (Einheitsgemeinde Zerbst). Nachbarn alarmieren die Feuerwehr.
15.01.2026, 17:20
Lindau - „Nachbarn haben von Flammen berichtet, die aus einem Schornstein in der Lindauer Leopoldstraße schlagen. Wir haben uns dann ein Bild von der Lage gemacht, haben Funken aus dem betreffenden Schornstein fliegen sehen und die Alarmierung ausgelöst“, schildert der Lindauer Ortswehr- und Einsatzleiter Tobias Wolf.