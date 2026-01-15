Flammen und Funken schlagen am Abend des 14. Januar aus einem Schornstein in der Lindauer Leopoldstraße (Einheitsgemeinde Zerbst). Nachbarn alarmieren die Feuerwehr.

Am Abend des 14. Januar ist in Lindau ein Schornstein in Brand geraten.

Lindau - „Nachbarn haben von Flammen berichtet, die aus einem Schornstein in der Lindauer Leopoldstraße schlagen. Wir haben uns dann ein Bild von der Lage gemacht, haben Funken aus dem betreffenden Schornstein fliegen sehen und die Alarmierung ausgelöst“, schildert der Lindauer Ortswehr- und Einsatzleiter Tobias Wolf.