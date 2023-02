Starke Windböen haben am 1. Februar in der Einheitsgemeinde erneut zahlreiche Bäume zu Fall gebracht, unter anderem nahe Bärenthoren und Kämeritz.

Windböen: Erneut blockieren umgestürzte Bäume Straßen in Zerbster Ortschaften

Bärenthoren/Walternienburg/ Lindau - Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montag (30. Januar) gleich zehn umgestürzte Bäume von der Kreisstraße zwischen Garitz und Bärenthoren räumen mussten, blockierte am Mittwoch (1. Februar) an fast gleicher Stelle erneut ein Baum die Fahrbahn.

„Ein zweiter drohte umzustürzen und von einem weiteren Baum war die Krone gebrochen, die dann ebenfalls gefällt, mittels Kettensäge gestückelt und von der Straße geräumt wurden, sodass zumindest von diesen ’Wackelkandidaten’ keine Gefahr mehr ausgeht“, schildert Daniel Mielchen. An den Waldbesitzer appelliert der Ortswehrleiter der Garitz-Bornumer Wehr , „hier müsste wohl mal ein wenig für Ordnung gesorgt werden.“

Auch nahe Kämeritz mussten die Einsatzkräfte einen recht massiven Baum von der Straße entfernen. Foto: Christian Strauß

Auch die Feuerwehren Lindau, Walternienburg, Hohenlepte und Nutha mussten am 1. Februar umgestürzte Bäume von den Straßen räumen. So knickte ein Baum nahe Kämeritz auf die Straße, ein weiterer Baum bblockierte die Straße zwischen Zerbst und Lindau und schließlich entdecken die Walternienburger Kameraden auf dem Rückweg ins Gerätehaus noch eine umgestürzte Kiefer.