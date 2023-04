Zerbst - Am Montag sind auf der Dobritzer Landstraße zwei Pkw zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr in Höhe der Einfahrt zu den Anhalt-Bitterfelder Kreiswerken, der Be- und Entsorgung Zerbst, zu dem auch die Ortsfeuerwehren Deetz-Badewitz und Garitz-Bornum-Mühlsdorf alarmiert wurden. Letztere konnte aber auf dem Weg zur Einsatzstelle wieder abdrehen und in die Wache zurückkehren, wie Denis Hofmann, stellvertretender Stadtwehrleiter, informiert hat.

„Bei unserem Eintreffen haben sich Ersthelfer und der Rettungsdienst bereits um die beiden Fahrzeuginsassen gekümmert. Wir haben zunächst die Unfallstelle gesichert“, schildert Hofmann. Ein Notarzt sei mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen und ein zusätzlicher Rettungswagen aus Roßlau angefordert worden, da der Zerbster Rettungsdienst sich bereits im Einsatz befunden habe, so Hofmann. Beide Männer, 78 und 64 Jahre alt, seien dann schließlich ins Krankenhaus gebracht worden.

78-jähriger Mann beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geraten

„Wir haben anschließend die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufgenommen und die Batterien abgeklemmt sowie den Brandschutz sichergestellt“, erklärt Hofmann. Die Landstraße sei während des Rettungseinsatzes zeitweise voll gesperrt worden. „Später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet“, schildert Hofmann.

Nach Polizeiangaben wollte der 78-jährige Mann mit seinem Peugeot vom Betriebsgelände der Be- und Entsorgung rechts auf die Landstraße abbiegen, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem VW-Caddy zusammen. An beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden, zusammen etwa 25 000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden, so eine Polizeisprecherin.