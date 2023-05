Zerbst (vs) - Die Zerbster Polizei sucht mit einem Foto einer Überwachungskamera nach einem Tankbetrüger.

Die Tat habe sich bereits am 9. Juli 2022 (einem Sonnabend) gegen 16.30 Uhr abgespielt, so ein Polizeisprecher. Der Gesuchte betankte an der JET-Tankstelle am Heidetorplatz einen Pkw Opel für knapp 100 Euro und fuhr davon, ohne zu bezahlen.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Am Opel waren als gestohlene gemeldete Kennzeichen (AZE) angebracht. Bisherige Ermittlungen führten nicht zu einer Identifizierung der abgebildeten Person.

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt Zerbster Polizei unter der Telefon 03923/71 60 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.