Was kann eine Maus schon anziehen? Auf diese Frage hat Kinderbuchautor Helme Heine eine einfache Anzwort gefunden.

Berlin/Russell (dpa) - Kinderbuchautor Helme Heine zeichnet Tiere am liebsten ohne Kleidung. Das gilt auch für seine drei "Freunde" - Johnny Mauser, Franz von Hahn und den dicken Waldemar. "Ich mag es nicht, dass Tiere verkleidet werden", sagte Heine der Deutschen Presse-Agentur. Was solle eine Maus auch anziehen?

Er wolle den Tieren gerne ihr Fell lassen und damit ihre Ehre. Die Figuren könnten sich über Gestik und Mimik selbst erklären, sagte Heine, der am Sonntag (4. April) 80 Jahre alt wird. Geboren wurde er in Berlin, seit rund 30 Jahren lebt er in Neuseeland.

Beim Entwickeln einer Figur macht er sich viele Gedanken, wie er in einer neuen Werkstattausgabe seines Buchs "Freunde" erzählt. Johnny Mauser zum Beispiel interessiere sich für Pralinen und Buddhismus. Der dicke Waldemar habe Angst vor Mückenstichen und Sonnenbrand.

Der Leser müsse das am Ende gar nicht erfahren, sagte Heine. Er frage sich gerne, welche Musik eine Figur höre oder was sie gerne esse. "Das ist spannend. Und auf einmal entsteht eine wahrhaftige Figur." Helme Heine gehört zu den bekanntesten Kinderbuchautoren der Welt.

