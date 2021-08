Beachvolleyball: Ludwig für Meisterschaften

Hamburg - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig plant weiterhin einen Start bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand. Sie ließ allerdings offen, mit welcher Partnerin sie die Titelkämpfe bestreiten will. In Hamburg bei der Deutschland-Premiere des neuen Formats „King of the Court“ spielt Ludwig derzeit mit der Schweizerin Anouk Vergé-Deprè zusammen. Das Duo steht am Sonntag im Halbfinale.

Margareta Kozuch, mit der Ludwig bei den Olympischen Spielen in Tokio angetreten war und auch die Meisterschaften bestreiten wollte, hatte vor einigen Tagen angekündigt, eine längere Pause einzulegen. „Es ist wirklich so, dass wir ein bisschen runterkommen wollen. Die letzten Jahre waren wirklich intensiv. Da haben wir gesagt, wir brauchen einmal ein bisschen ohne Druck von außen. Wir haben alle unsere Energie bis Tokio gesetzt.“

In Hamburg wirkte Ludwig recht frisch. Über den Auftritt mit Vergé-Deprè, mit der sie zuvor lediglich zweimal trainiert hatte, sagte sie: „Es ist hektisch gewesen am Anfang. Zum Glück haben wird dann zu unserer Ruhe gefunden und einen Punkt nach dem anderen gemacht.“ Vergé-Deprè ergänzte: „Wir haben ein bisschen abgesprochen, welche Pässe wir spielen wollen, was wir rufen, weil wir etwas unterschiedliche Sachen rufen.“ Das verhinderte allerdings nicht, dass beide bei einer Annahme zusammenstießen. „Das hat gezeigt: Wir sind noch nicht so lange zusammen“, meinte Ludwig.