Bülent Ceylan könnte sich ESC-Teilnahme vorstellen

Bad Vilbel - Comedy-Star Bülent Ceylan (45) könnte sich nach eigenen Worten eine Teilnahme am Eurovision Song-Contest vorstellen. „Ich habe ja wenig zu verlieren““, sagte er am Mittwoch in Bad Vilbel. Am Wochenende hatte Deutschland in dem Wettbewerb den vorletzten Platz belegt. Eine Gefahr sehe er allerdings: „Nicht, dass andere Länder dann denken, sie müssten für die Türkei abstimmen.“

Zusammen mit Dirk Haberkorn und Boris Meinzer ist der türkischstämmige Künstler von diesem Freitag an einmal wöchentlich in dem Podcast „Bülents kronke Welt der Musik“ von Hit Radio FFH zu hören. Darin spielen die drei absurde Musikstücke an, zum Beispiel ein Lied über gut sitzende Slipeinlagen. Auch der mit nur einer Sekunde kürzeste Song der Welt und ein Lied, das aus zwei Minuten Stille besteht, sind dabei.

Den Podcast nehmen die drei grundsätzlich in Jogginganzügen auf. „Ich hab immer gesagt, im Jogginganzug geh ich nicht vor die Tür“, sagte Ceylan, aber nun habe er mit der Regel gebrochen. „Die Leute sollen das Gefühl haben, es ist so eine Art Wohnzimmer, man könnte eigentlich dabeisitzen.“ Dass er beim ESC gegebenenfalls auch in der Jogginghose auftreten würde, wollte er nicht ausschließen.