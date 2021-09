Ein Verletzter bei Schlägerei in Teterow

Teterow - Bei einer Schlägerei in Teterow (Landkreis Rostock) ist ein Mann verletzt worden. Er war am Freitagabend mit einem 31-Jährigen und dessen 20 Jahre alter Partnerin in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei begann das Paar auf den 43-Jährigen einzuschlagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Tatverdächtigen konnte nach Polizeiangaben anschließend festgenommen werden. Gegen beide wurde eine Anzeige aufgrund von gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.