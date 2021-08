Losse-Müller soll SPD-Spitzenkandidat werden

Kiel - Der ehemalige Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller soll nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ die schleswig-holsteinische SPD in die Landtagswahl am 8. Mai nächsten Jahres führen. Das Nachrichtenmagazin berief sich dabei am Donnerstag auf Parteikreise. Die überraschende Personalie deckt sich mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Bisher habe es als wahrscheinlich gegolten, dass die Landesvorsitzende Serpil Midyatli Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) herausfordern werde, schreibt der „Spiegel“. Ein Parteisprecher wollte die Entscheidung für Losse-Müller (48) nicht kommentieren.