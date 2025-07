Es wird romantisch in Wernigerode: Hunderte Kerzen und Lichtern säumen die Wege des Bürger- und Miniaturenparks, Musik erklingt, eine Lasershow erhellt den Abendhimmel. Was Besucher zur der einzigartigen Veranstaltung wissen müssen.

Sommernachtstraum in Wernigerode: Bürger- und Miniaturenpark verwandelt sich in ein Lichtermeer

Sobald die Dämmerung einsetzt, startet "Miniaturenpark bei Nacht" - ein Veranstaltungshöhepunkt in Wernigerode.

Wernigerode. - Nach zwei Jahren Wartezeit ist es wieder so weit: In Wernigerode wird zu „Miniaturenpark bei Nacht“ eingeladen. Dabei zeigt sich der Bürger- und Miniaturenpark im Dornbergsweg von seiner romantischsten Seite. Sobald die Dämmerung einsetzt - eine Zeit, zu der die Anlage normalerweise längst geschlossen ist - erhellen Hunderte Kerzen und Lichter die Modelle, Blüten und Blätter.

Das Lichterspektakel findet am Samstag, 16. August, statt. Wie Kati Müller von der Park und Garten GmbH ankündigt, dürfen sich die Besucher ab 20 Uhr auf einen abwechslungsreichen Abend freuen. So erwarte sie eine Lasershow, die „eine faszinierende Welt aus Licht, Farben und beeindruckenden Effekten kreiert, die den Park in ein funkelndes Wunderland verwandeln“, verspricht sie.

Für Hingucker soll auch Kristin Lahoop mit ihrer illuminierten Hula-Hoop-Darbietung sorgen. Die Trommlergruppe „DrumFire“ aus Ilsenburg, DJ Felix Schrader sowie Kolja Follak, der akustische Coversongs präsentiert, sind an dem Abend für die passende Musik verantwortlich. Für „kulinarische Köstlichkeiten und erfrischende Cocktails“ sei ebenfalls gesorgt.

Eintrittskarten für den Abend sind in der Tourist-Information sowie im Bürgerpark erhältlich. Erwachsene zahlen jeweils 20 Euro.