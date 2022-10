Motorradfahrerin tödlich verunglückt

Osternienburger Land - Eine 46 Jahre alte Motorradfahrerin ist von einem Auto angefahren worden und ums Leben gekommen. Die Frau fuhr am Montag mit ihrem Motorrad auf der L 149 aus Drosa kommend in Richtung Kleinpaschleben, als sie in Höhe einer Firmeneinfahrt von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wollte eine 24-jährige Autofahrerin vom Firmengelände auf die L 149 in Richtung Drosa abbiegen.

Durch den Zusammenstoß kam die Motorradfahrerin aus dem Osternienburger Land nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle der Schwere ihrer Verletzungen. Die 24 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Die L 149 war im Zuge der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.