Nach Corona bei Mainz: Leipzig rechnet mit starker Startelf

Leipzig - Trotz der Corona-Fälle beim Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 rechnet RB Leipzigs Trainer Jesse Marsch mit wenigen Ausfällen beim Auftaktgegner. „Die Informationen sind nicht so klar. Wir kennen nur einen Spieler, der nicht spielt. Wir planen so, als ob die meisten Spieler bei Mainz verfügbar wären“, sagte der 47-Jährige am Freitag. Vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist bisher bekannt, dass drei Spieler und ein Co-Trainer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Offiziell ist bisher nur, dass es sich bei einem der Profis um Karim Onisiwo handelt.

Leipzig hat selbst zwar keine Corona-Fälle, dafür aber einige Verletzte. Der vor dem Abgang stehende Stürmer Alexander Sörloth ist krank, die Nationalspieler Benjamin Henrichs (Knie) und Marcel Halstenberg (Sprunggelenk) fallen verletzt aus. Dafür steht Kapitän Marcel Sabitzer, um den es Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern München gibt, wieder zur Verfügung. Im Pokal in Sandhausen hatte der österreichische Nationalspieler noch angeschlagen gefehlt.